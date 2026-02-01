Actualité aéronautique

Air India commande 30 Boeing 737 Max

Article publié le 11 février 2026 par David Dagouret

L'achat comprend 20 avions 737-8 et 10 avions 737-10.

Le Bourget 2023 : visite du Boeing 737 Max 10

Le Bourget 2023 : visite du Boeing 737 Max 10

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Boeing et Air India ont annoncé que la compagnie a commandé 30 anvions Boeing 737 Max supplémentaires, portant ainsi son carnet de commandes Boeing à près de 200 avions. 

La compagnie aérienne a finalisé ce mois-ci une commande supplémentaire de 20 Boeing 737-8 et une autre commande de 10 Boeing 737-10, non répertoriée auparavant sur le site web de Boeing consacré aux commandes et aux livraisons. 

8913.jpg

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net