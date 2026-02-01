Air India commande 30 Boeing 737 Max

Article publié le 11 février 2026 par David Dagouret

L'achat comprend 20 avions 737-8 et 10 avions 737-10.

Boeing et Air India ont annoncé que la compagnie a commandé 30 anvions Boeing 737 Max supplémentaires, portant ainsi son carnet de commandes Boeing à près de 200 avions.



La compagnie aérienne a finalisé ce mois-ci une commande supplémentaire de 20 Boeing 737-8 et une autre commande de 10 Boeing 737-10, non répertoriée auparavant sur le site web de Boeing consacré aux commandes et aux livraisons.

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