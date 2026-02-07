ASL Airlines France dévoile son programme été 2026 et renforce son réseau entre la France et l’Algérie

Article publié le 7 février 2026 par David Dagouret

ASL Airlines France annonce la commercialisation de son programme été 2026, marqué par une offre renforcée au départ de Paris et des régions vers l’Algérie, ainsi que le maintien d’une liaison vers le Maroc. La compagnie consolide sa présence sur son principal marché avec plus de 50 vols hebdomadaires prévus en période de pointe.

ASL Airlines France annonce son programme été : une offre consolidée au départ de Paris et des régions vers l’Algérie, ainsi qu’une liaison vers le Maroc.

A l’été 2026, ASL Airlines France propose plus de 50 vols hebdomadaires vers l’Algérie en période de pointe.

Elle renforce sa destination phare avec jusqu’à 37 vols hebdomadaires vers Alger, au départ des aéroports parisiens et des métropoles françaises.

En 2025, ASL Airlines France a transporté 458 800 passagers, soit une croissance de 15 % sur son réseau régulier, essentiellement sur ses liaisons entre la France et l’Algérie.

Au programme été 2026, ASL Airlines France poursuit les nouvelles lignes ouvertes en 2025 :

Orly - Alger

Clermont-Ferrand - Alger

Saint-Etienne - Béjaïa

Pour faciliter l’accès au voyage au plus grand nombre, ASL Airlines France met en place une solution de paiement en 10 fois, en complément de ses offres préexistantes de paiement en 3 fois et 4 fois.

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