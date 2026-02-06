Boeing et Ethiopian Airlines confirment une commande de neuf 787 Dreamliner

Article publié le 6 février 2026 par David Dagouret

Ethiopian Airlines renforce sa stratégie long-courrier avec une nouvelle commande de neuf Boeing 787-9 Dreamliner, consolidant sa position de première compagnie aérienne africaine et accompagnant la forte croissance de la demande sur les marchés internationaux.

Boeing et Ethiopian Airlines ont annoncé aujourd'hui que la plus grande compagnie aérienne africaine avait commandé neuf avions 787 Dreamliner, alors que la demande pour les vols long-courriers continue d'augmenter. Ethiopian Airlines utilisera les jets 787-9 pour développer son réseau de lignes, qui dessert actuellement 145 destinations internationales.

Ce dernier achat de 787 fait suite à l'engagement pris par la compagnie aérienne d'acheter 11 jets 737 MAX, annoncé lors du salon aéronautique de Dubaï. Les deux commandes ont été finalisées en décembre 2025 et viennent grossir le carnet de commandes d'Ethiopian Airlines de 20 avions Boeing à faible consommation de carburant.

Ethiopian Airlines exploite la plus grande flotte d'avions Boeing en Afrique et possède le plus grand carnet de commandes du continent pour les avions 737 MAX, 777X et 787 Dreamliner.

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