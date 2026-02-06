Daher renforce son rôle industriel sur les chaînes d’assemblage final d’Airbus à Toulouse

Article publié le 6 février 2026 par David Dagouret

À la suite du renouvellement de plusieurs contrats stratégiques, Daher consolide sa présence sur les chaînes d’assemblage final d’Airbus à Toulouse, aussi bien sur les programmes long-courriers A350 et A330 que sur la montée en puissance de la production de l’A321, confirmant son positionnement clé dans l’écosystème industriel aéronautique européen.

Daher renforce ses activités sur les chaînes d'assemblage final d'Airbus à Toulouse, en France, pour les avions long-courriers à fuselage large, suite au renouvellement des contrats d'aménagement des cabines pour les programmes A350 et A330.

Pour l'A350, Daher travaille sur un avion sur deux assemblés, fournissant des services à forte valeur ajoutée, notamment l'installation, l'assemblage, le contrôle qualité et l'assistance technique.

Ces contrats, renouvelés en octobre, soutiennent la montée en puissance de la production du programme d'avions gros-porteurs A350, qui devrait atteindre 12 appareils par mois en 2028. Près de 200 employés de Daher sont actuellement affectés au programme d'aménagement des cabines, et l'équipe devrait passer à 260 employés d'ici la fin 2026.

Pour l'A330, Daher poursuit une collaboration historique de plus de 30 ans avec Airbus sur l'assemblage final de cet avion de ligne gros-porteur. Le contrat couvre trois lots de travaux : les panneaux latéraux, les compartiments de rangement supérieurs et l'intégration des modules d'oxygène. Une équipe de 45 experts assure un rythme régulier de quatre appareils par mois.

Daher s'est vu, également, confier une mission de services industriels sur la deuxième chaîne d'assemblage final (FAL) de l'A321 d'Airbus à Toulouse, en France, doublant ainsi la portée de ses activités liées à la construction de cet avion de ligne monomoteur.

Depuis 2022, Daher est le principal prestataire de services pour la chaîne d'assemblage final de l'A321 à Toulouse, baptisée Jean-Luc Lagardère. Fin 2025, Airbus a renouvelé le contrat pour la chaîne d'assemblage final initiale et a confié à Daher les mêmes opérations sur la deuxième chaîne d'assemblage final du site de Toulouse.

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