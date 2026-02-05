Actualité aéronautique
Delta Air Lines annonce ses résultats financiers pour l'année 2025
Article publié le 5 février 2026 par David Dagouret
Delta Air Lines clôture l'année 2025 avec des indicateurs financiers solides, portés par des revenus records et une perspective de croissance à deux chiffres pour l'exercice 2026.
Sur l’exercice 2025, Delta Air Lines a déclaré un chiffre d'affaires de 63,4 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 6,2 milliards de dollars, soit une marge d'exploitation de 9.8%. Le bénéfice par action a atteint 7,66 dollars, avec un flux de trésorerie d'exploitation de 8,3 milliards de dollars. En 2026, Delta anticipe une augmentation des marges et une croissance des bénéfices de 20 %.
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