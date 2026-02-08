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Delta Air Lines commande 31 nouveaux gros-porteurs Airbus A330neo et A350-900
Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret
Delta Air Lines a passé une commande ferme pour 31 appareils gros-porteurs de dernière génération auprès d’Airbus, comprenant 16 A330-900 et 15 A350-900. Une fois ces avions livrés, la flotte long-courrier de la compagnie américaine atteindra 55 A330neo et 79 A350, confirmant sa stratégie de modernisation et de montée en gamme de son réseau intercontinental.
Delta Air Lines a passé une commande ferme pour 31 appareils de dernière génération, dont 16 A330-900 et 15 A350-900. Une fois livrés, la flotte de gros-porteurs de Delta comptera 55 A330neo et 79 A350.
Delta Air Lines exploite actuellement plus de 500 appareils Airbus issus de toutes les familles de produits Airbus, de l'A220 à l'A350-900. Le carnet de commandes actuel de Delta Air Lines auprès d'Airbus s'élève à environ 200 appareils et comprend l'A350-1000.
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