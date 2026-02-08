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Delta Air Lines commande 31 nouveaux gros-porteurs Airbus A330neo et A350-900

Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret

Delta Air Lines a passé une commande ferme pour 31 appareils gros-porteurs de dernière génération auprès d’Airbus, comprenant 16 A330-900 et 15 A350-900. Une fois ces avions livrés, la flotte long-courrier de la compagnie américaine atteindra 55 A330neo et 79 A350, confirmant sa stratégie de modernisation et de montée en gamme de son réseau intercontinental.

Empennage Airbus A330 Delta Air Lines

Empennage Airbus A330 Delta Air Lines

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Delta Air Lines a passé une commande ferme pour 31 appareils de dernière génération, dont 16 A330-900 et 15 A350-900. Une fois livrés, la flotte de gros-porteurs de Delta comptera 55 A330neo et 79 A350. 

Delta Air Lines exploite actuellement plus de 500 appareils Airbus issus de toutes les familles de produits Airbus, de l'A220 à l'A350-900. Le carnet de commandes actuel de Delta Air Lines auprès d'Airbus s'élève à environ 200 appareils et comprend l'A350-1000.

delta

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