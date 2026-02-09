E-Props développe un banc d’essai inédit pour la certification de ses hélices ASCALON

Article publié le 9 février 2026 par David Dagouret

Dans le cadre de la certification de sa nouvelle gamme d’hélices ASCALON, E-Props a mis au point un moyen d’essai pour le moins inhabituel. L’industriel français dévoile en vidéo un "canon à poulet", un dispositif rare dans l’industrie des hélices, destiné à valider la résistance de ses produits face aux impacts aviaires.

Le fabricant français d’hélices E-Props a récemment présenté un moyen d’essai peu commun, développé dans le cadre du programme de certification de sa gamme d’hélices ASCALON. Baptisé de manière volontairement explicite "canon à poulet", ce dispositif vise à simuler des impacts aviaires lors des phases de développement et de validation réglementaire.

Présenté dans deux vidéos distinctes, l’une en français et l’autre en anglais, ce banc d’essai illustre une approche encore rare, voire inédite, chez les fabricants d’hélices. L’objectif est de reproduire de manière contrôlée des scénarios d’impact d’oiseaux, afin d’évaluer le comportement structurel des hélices dans des conditions représentatives de l’exploitation opérationnelle.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, aucun animal n’est utilisé lors de ces essais : les impacts sont réalisés à l’aide de blocs de gélatine de 1,8 kg, conformément aux pratiques d’essais de sécurité.

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