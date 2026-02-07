easyJet lancera deux nouvelles liaisons entre la France et Cagliari au départ de Bordeaux et Nice à l’été 2026

Article publié le 7 février 2026 par David Dagouret

easyJet étoffe son réseau estival au départ de la France avec l’ouverture de deux nouvelles liaisons directes vers Cagliari, en Sardaigne. À compter du 23 juin 2026, la compagnie britannique reliera la capitale sarde à Bordeaux et Nice, renforçant ainsi son offre vers l’Italie pour la saison estivale.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons directes reliant Cagliari en Italie, à Bordeaux et Nice.

La ligne Bordeaux-Cagliari sera opérée à raison de 2 vols par semaine, le mardi et le vendredi, à partir du 23 juin 2026. La liaison Nice-Cagliari, sera également, opérée avec deux vols par semaine, le mardi et le samedi, à partir du 23 juin 2026.

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