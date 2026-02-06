Edelweiss dévoile la nouvelle cabine de ses Airbus A350 et précise son calendrier de mise en service

Article publié le 6 février 2026 par David Dagouret

La compagnie suisse Edelweiss a présenté la nouvelle cabine qui équipera l’ensemble de sa flotte d’Airbus A350 à partir de décembre 2026.

Edelweiss a présenté officiellement la nouvelle cabine de l’Airbus A350 qui sera déployée progressivement à partir de décembre 2026.

Sous le slogan « Plus d’espace pour se sentir bien », Edelweiss a opté pour un aménagement reposant sur une palette de couleurs volontairement épurée, dominée par différentes nuances de bleu. Cette sobriété chromatique, associée à des matériaux de qualité et à des lignes nettes, s’inscrit dans une approche inspirée à la fois du confort domestique et de l’architecture suisse contemporaine. Le motif ondulé rouge, signature de la livrée extérieure, trouve également sa place dans l’esthétique intérieure de la cabine.

Une Economy repensée avec plus d’espace

La cabine Edelweiss Economy adopte un design épuré, avec des tissus bleus subtilement texturés et des finitions soignées. Les sièges bénéficient d’environ trois centimètres supplémentaires d’espace pour les jambes par rapport à la cabine précédente, ainsi que d’un angle d’inclinaison accru. Ces évolutions visent à améliorer le confort sur les vols long-courriers, tout en conservant une ambiance cohérente et apaisante.

Une montée en gamme marquée en Premium Economy

Avec cette nouvelle configuration, Edelweiss augmente la part de sièges premium à bord. La nouvelle cabine Premium Economy comprend 28 sièges disposés en configuration 2-3-2, offrant environ un mètre d’espace pour les jambes. Les sièges, de conception rigide et de haute qualité, sont similaires à ceux déployés par d’autres compagnies du groupe Lufthansa.

Les passagers bénéficient d’un service différencié incluant un verre de bienvenue, une offre de restauration élargie servie sur de la vaisselle en porcelaine, ainsi que l’inclusion des boissons alcoolisées. Des casques antibruit issus de la Business Class viennent compléter l’expérience proposée.

Business Class et Business Suite : accent sur l’intimité et le confort

La nouvelle Edelweiss Business adopte une configuration 1-2-1, garantissant un accès direct à l’allée pour chaque passager. Environ la moitié des sièges sont conçus en version double, destinés aux voyageurs se déplaçant à deux. L’ensemble des sièges se transforme en lit entièrement plat.

Les matériaux sélectionnés, les tons bleu foncé et l’intégration de surfaces en bois participent à une atmosphère à la fois fonctionnelle et confortable. Pour les passagers recherchant davantage d’intimité, Edelweiss introduit une Business Suite équipée de portes fermables d’environ 1,20 mètre de hauteur. Ces suites disposent d’écrans de 32 pouces et d’un espace optimisé, notamment au niveau du repose-pieds. Oreiller à mémoire de forme, surmatelas et espaces de rangement supplémentaires complètent l’aménagement.

Connectivité et technologies de bord

Toutes les classes bénéficient d’un accès internet haut débit gratuit via le réseau Starlink. Chaque siège est équipé d’un écran 4K avec connectivité audio Bluetooth et d’un système de divertissement proposant plus de 400 films et séries, une carte de vol 3D et des caméras externes. L’éclairage cabine a été conçu pour accompagner le rythme circadien des passagers sur les vols long-courriers.

La recharge sans fil est disponible en Premium Economy, Business et Business Suite. Des ports USB-A et USB-C haute performance, délivrant jusqu’à 60 watts, sont installés à tous les sièges, permettant notamment l’alimentation d’ordinateurs portables. Des prises de courant supplémentaires sont également prévues en Business et Business Suite.

Un déploiement progressif à partir de 2026

Le premier Airbus A350 équipé de cette nouvelle cabine entrera en service en décembre 2026, avec une ouverture des réservations prévue dès l’été 2026. Les appareils suivants seront progressivement modifiés entre janvier et juillet 2027. D’ici l’été 2027, l’ensemble de la flotte A350 d’Edelweiss sera doté de cette nouvelle configuration cabine.

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