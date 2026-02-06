Actualité aéronautique
Emirates augmente ses fréquences vers Manille avec quatre vols hebdomadaires supplémentaires
Article publié le 6 février 2026 par David Dagouret
Emirates renforce sa présence aux Philippines en ajoutant quatre vols hebdomadaires entre Dubaï et Manille à compter du 2 avril, portant son offre à 32 fréquences par semaine et confirmant l’importance stratégique du marché philippin dans son réseau asiatique.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance continue en Asie du Sud-Est et de son engagement envers les Philippines, Emirates introduira quatre vols hebdomadaires supplémentaires entre Dubaï et Manille à compter du 2 avril.
Les lundis, mercredis, jeudis et samedis, le vol EK330 d’Emirates décollera de Dubaï à 12h45 pour atterrir à Manille à 1h25 le lendemain. Le vol retour EK331 quittera Manille à 3h25 pour arriver à Dubaï à 8h25. Tous les horaires sont indiqués en heure locale.
Les vols EK330/331 seront opérés par des Boeing 777-300ER d’Emirates, configurés avec 8 suites privées en Première Classe, 42 sièges-lits en Classe Affaires et 304 sièges spacieux en Classe Économique.
Emirates a lancé ses services vers Manille en 1990 et a progressivement développé ses opérations pour inclure un service circulaire vers Cebu et Clark. La compagnie dessert actuellement les Philippines avec 28 vols hebdomadaires et portera ces fréquences à 32 vols par semaine avec l’ajout des vols EK330/331 à partir du 2 avril.
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