Actualité aéronautique
Emirates lance une ligne directe Dubaï-Helsinki en Airbus A350
Article publié le 5 février 2026 par David Dagouret
Dès le 1er octobre 2026, Emirates reliera quotidiennement Dubaï à Helsinki.
Emirates lancera un vol quotidien entre Helsinki et Dubaï à partir du 1er octobre 2026. Il s’agira de la seule liaison directe et continue tout au long de l'année entre la Finlande et les Émirats arabes unis. Le vol sera assuré sur le tout dernier A350 Emirates.
Le vol Emirates EK167 décollera de Dubaï à 8h45 pour une arrivée à Helsinki à 14h55. Le vol retour, EK168, décollera quant à lui d'Helsinki à 16h45 pour atterrir à Dubaï à 00h20 le lendemain.
L'horaire des vols a été optimisé pour assurer des escales fluides vers et depuis les principales destinations d'Asie de l'Est et du Sud-Est telles que Bangkok, Phuket, Bali, Kuala Lumpur, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Pékin, Shanghai, Singapour et Taipei ; une connectivité optimale à travers l'Asie occidentale et les destinations prisées de l'océan Indien comme l’Ile Maurice, les Seychelles et les Maldives ; des destinations en Afrique telles que Le Caire, Le Cap et Johannesburg ; les principaux hubs du Moyen-Orient et des pays du Golfe, notamment Dammam, Riyad, Mascate et Koweït City ; les cinq villes australiennes du réseau Emirates, ainsi que des correspondances depuis Auckland et Christchurch en Nouvelle-Zélande.
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