Korean Air et les compagnies aériennes du groupe Hanjin interdisent l'utilisation des batteries externes à bord

Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret

Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité en cabine, Korean Air et les compagnies aériennes du groupe Hanjin — Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan et Air Seoul — interdiront à compter du 26 janvier l’utilisation des batteries externes à bord de leurs vols. Cette décision vise à limiter les risques liés aux incidents impliquant des batteries au lithium-ion.

Korean Air et les compagnies aériennes du groupe Hanjin (Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan et Air Seoul) interdisent l'utilisation des batteries externes à bord des avions à compter du 26 janvier dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité.

En vertu de cette nouvelle politique, les passagers ne sont plus autorisés à utiliser des batteries externes pour recharger des appareils électroniques tels que des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs portables ou des appareils photo à bord des vols opérés par les cinq compagnies aériennes.

Les batteries externes peuvent toujours être transportées en cabine conformément à la réglementation en vigueur en matière de capacité et de quantité, mais leur utilisation et leur recharge sont strictement interdites. Afin d'éviter tout court-circuit, les passagers doivent recouvrir les ports de recharge métalliques avec du ruban isolant ou placer chaque batterie dans un sac ou une pochette en plastique séparé. Toutes les batteries externes doivent être conservées à portée de main - sur le passager, dans la pochette du dossier ou sous le siège devant - et ne doivent pas être rangées dans les compartiments supérieurs.

Korean Air et les autres compagnies aériennes du groupe Hanjin informeront leurs clients de la mise à jour de la réglementation via leurs sites web officiels, leurs applications mobiles, leurs comptoirs d'enregistrement dans les aéroports et des messages d'information. Des annonces seront également faites aux portes d'embarquement et à bord des avions.

Les accidents liés à des incendies en vol impliquant des batteries externes au lithium-ion étant de plus en plus fréquents, l'industrie aéronautique a souligné la nécessité de renforcer la réglementation en cabine afin de garantir la sécurité des vols.

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