Actualité aéronautique
Le Temps des Hélices 2026 lance un appel à bénévoles à La Ferté-Alais
Article publié le 1 février 2026 par David Dagouret
À l’approche de l’édition 2026 du meeting aérien Le Temps des Hélices, les organisateurs lancent un appel à bénévoles afin de renforcer les équipes mobilisées lors de ce rendez-vous majeur de l’aviation de collection, organisé à l’aérodrome de La Ferté-Alais à l’occasion du week-end de la Pentecôte.
Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026
© Romain Hugault
Comme chaque année, le meeting du Temps des hélices est prévu à l’aérodrome de La Ferté-Alais durant le week-end de la Pentecôte 2026. L'AJBS, l'organisation du meeting, recherche des bénévoles pour renforcer ses équipes pour différentes missions.
Les profiles recherchés (selon les disponibilités) sont les suivants : Accueil du public / contrôle des accès – Logistique et soutien terrain - Montage et démontage – Gestion des flux et des parkings – Appui aux équipes organisatrices.
Au-delà des missions opérationnelles, cet engagement permet aux bénévoles de vivre le meeting de l’intérieur, de participer à une aventure humaine collective et de contribuer directement à la réussite d’un événement reconnu pour la qualité de ses présentations et la richesse de son plateau d’avions de collection.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement en ligne via le site suivant : devenir bénévole. Comme pour de nombreux meetings aériens, la mobilisation des bénévoles demeure un élément clé de l’organisation et du bon déroulement de cet événement majeur du calendrier aéronautique français.
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