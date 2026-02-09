Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2026 : programme prévisionnel

Article publié le 9 février 2026 par David Dagouret

L’Amicale Jean-Baptiste Salis vient dévoiler un premier programme prévisionnel des appareils qui seront présent à l’édition 2026 de son célèbre meeting, "Le Temps des Hélices".

Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026 © Romain Hugault

L’Amicale Jean-Baptiste Salis vient dévoiler un premier programme prévisionnel des appareils qui seront présent à l’édition 2026 de son célèbre meeting, "Le Temps des Hélices". La 53e édition se tiendra les 23 & 24 mai 2026 sur l'aérodrome de Cerny La Ferté-Alais.



Vous trouverez donc ci-dessous le programme prévisionnel des appareils qui sont succeptibles d'être présents.



Les organisateurs rappellent que ce programme est pour l'instant provisoire et susceptible d'évoluer au fil des mois. La présentation de chaque aéronef reste soumise aux conditions météorologiques ainsi qu'aux impératifs de maintenance mécanique. Toutes les mises à jour et les détails logistiques seront diffusés sur le site officiel de l'événement.

Alphajet Patrouille de France : Les ambassadeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace.

: Les ambassadeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace. ATR 72-600 : Représentant moderne du transport régional à turbopropulseurs.

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: Avion de reconnaissance et d'entraînement multi-moteurs de la Seconde Guerre mondiale. Bronco (OV-10) : Appareil d'observation et d'attaque au sol bi-turbopropulseur.

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La machine historique de la traversée de la Manche. Stearman Wingwalkers : Spectacle de marche sur l'aile sur le célèbre biplan d'entraînement.

Spectacle de marche sur l'aile sur le célèbre biplan d'entraînement. Broussard + CriCri "La Navette Bretonne" : Duo insolite entre le robuste Max Holste et le plus petit bimoteur du monde.

"La Navette Bretonne" : Duo insolite entre le robuste Max Holste et le plus petit bimoteur du monde. Cap 222 : Avion de voltige moderne et performant.

Avion de voltige moderne et performant. Caudron G III : Avion de reconnaissance de la Grande Guerre, connu pour sa structure en cage à poules.

: Avion de reconnaissance de la Grande Guerre, connu pour sa structure en cage à poules. CM 170 Fouga Magister "Patrouille Tranchant" : Formation civile volant sur l'ancien jet d'entraînement de l'armée.

"Patrouille Tranchant" : Formation civile volant sur l'ancien jet d'entraînement de l'armée. Douglas DC3 (x2) : Deux exemplaires sont attendus, dont l’un effectuera une séance de largage de parachutistes.

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