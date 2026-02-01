Sophie Adenot, astronaute française de l'ESA, en route vers la Station spatiale internationale

Article publié le 14 février 2026 par David Dagouret

L’astronaute française Sophie Adenot a décollé le 13 février 2026 à bord d’une capsule Crew Dragon lancée par une fusée Falcon 9 depuis Cap Canaveral, pour rejoindre la Station spatiale internationale. Cette mission d’environ neuf mois, menée sous l’égide de l’Agence spatiale européenne avec le soutien du CNES, prévoit plus de 200 expériences scientifiques, dont plusieurs dédiées à la physiologie et aux technologies spatiales en vue des futures explorations vers la Lune et Mars.

Vendredi 13 février 2026, à 11h15 CET, le lanceur Falcon 9 a parfaitement réussi sa mission depuis Cap Canaveral en Floride en mettant en orbite la capsule Crew Dragon de SpaceX avec à son bord, l’astronaute française de l’ESA Sophie Adenot, ainsi que trois autres astronautes, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, et le Russe Andrey Fedyaev. La capsule devrait rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) le 14 février à 21h15 CET.

Sophie Adenot est en route vers l’ISS pour une mission d’environ neuf mois. Âgée de 43 ans, elle est la onzième astronaute de nationalité française à voyager dans l’espace. Ingénieure en aéronautique devenue pilote d’essai puis astronaute, Sophie a été formée pour voyager à bord de la capsule Crew Dragon.

Au cours de cette mission d’une durée d’environ 9 mois, Sophie Adenot mènera plus de 200 expériences scientifiques. Parmi ces expériences, dix ont été développées par le Cadmos (Centre d’Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales) au CNES, dont sept nouvelles, au titre de la contribution nationale.

Certaines expériences visent à approfondir les connaissances scientifiques et la recherche dans divers domaines, notamment la physiologie, qui constitue l’un des champs d’expertise historiques du Cadmos. D’autres auront pour but de tester des technologies innovantes afin d’anticiper les enjeux futurs, en particulier ceux liés aux explorations habitées vers la Lune ou Mars. Enfin, Sophie Adenot mènera une expérience à vocation éducative, baptisée ChlorISS, dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes au secteur spatial de manière ludique et de susciter des vocations scientifiques.