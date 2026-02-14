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Sophie Adenot, astronaute française de l'ESA, en route vers la Station spatiale internationale

Média publié le 14 février 2026 - Source : NASA

Sophie Adenot, astronaute française de l'ESA, en route vers la Station spatiale internationale

© NASA

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