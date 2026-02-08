Twin Jet inaugure sa nouvelle liaison directe entre Marseille et Biarritz

Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret

Twin Jet ouvre officiellement une nouvelle ligne régulière directe entre Marseille et Biarritz, renforçant ainsi la connectivité aérienne entre le sud-est et le sud-ouest de la France. Cette liaison est proposée à raison de trois vols par semaine, opérés les lundis, mercredis et vendredis.

Twin Jet ouvre officiellement sa nouvelle ligne régulière directe entre Marseille et Biarritz à raison de trois vols par semaine les lundis, mercredis et vendredis.

Programme des vols Twin Jet entre Marseille et Biarritz :

Vol Marseille - Biarritz

Départ à 06:40, arrivée à 08:15 le lundi,

Départ à 11:55, arrivée à 13:30 le mercredi et vendredi.

Vol Biarritz - Marseille

Départ à 08:45, arrivée à 10:20 le lundi,

Départ à 14:00, arrivée à 15:35 le mercredi et vendredi.

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