Actualité aéronautique
Volotea ouvre une base à Limoges et lance une liaison vers Paris-Orly
Article publié le 8 février 2026 par David Dagouret
Volotea annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle base opérationnelle à l’aéroport de Limoges, sa 12e en France et sa 21e en Europe. Cette implantation marque une première historique pour la compagnie espagnole en Limousin. Dès février 2026, Volotea y basera un Airbus A319 et inaugurera une liaison régulière vers Paris-Orly, renforçant la connectivité aérienne du territoire.
Volotea annonce l'ouverture l’ouverture prochaine d’une nouvelle base à Limoges, sa 12e en France et 21e en Europe. Cette implantation constitue une première historique pour Volotea sur le territoire limousin, la compagnie n’ayant jusqu’à présent jamais opéré de vols au départ de l’Aéroport de Limoges.
Dès l’ouverture, la compagnie basera un avion A319, permettant à la fois la création de 30 emplois directs et de plus de 170 emplois indirects.
Limoges devient ainsi la deuxième base de Volotea en Nouvelle-Aquitaine, aux côtés de Bordeaux.
À partir du 19 février 2026, Volotea proposera une liaison vers une nouvelle destination : Paris-Orly. À raison de deux vols par jour du lundi au vendredi et d’un vol le dimanche, et avec près de 190 000 sièges proposés jusqu’à mars 2027.
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