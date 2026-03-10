Actualité aéronautique

Cathay Pacific suspend ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mars

Article publié le 10 mars 2026 par David Dagouret

En raison de l'instabilité au Moyen-Orient, Cathay Pacific annule ses liaisons vers Dubaï et Riyad. Pour compenser, la compagnie renforce ses capacités vers Londres et Zurich afin de répondre à la demande européenne.  

Boeing 777-300ER Cathay Pacific

Boeing 777-300ER Cathay Pacific

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Compte tenu de la situation instable au Moyen-Orient et afin d'offrir à aux passagers et aux clients cargo une plus grande certitude dans leur planification, les vols quotidiens de Cathay Pacific à destination de Dubaï et de Riyad, ainsi que les vols cargo de Cathay Cargo à destination de Dubaï et de Riyad, ont été annulés jusqu'au 31 mars inclus. Les voyageurs concernés se verront offrir la possibilité de modifier, de réacheminer ou d'annuler leurs billets.

 Par ailleurs, afin de répondre à la forte augmentation de la demande sur le marché européen, des vols passagers supplémentaires vers Londres et une capacité supplémentaire vers Zurich seront assurés en mars.

cathay

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