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Emirates : Premier vol commercial vers Paris depuis le début de l'offensive

Article publié le 3 mars 2026 par David Dagouret

Le vol EK73, opéré par le géant des airs Airbus A380, a touché le sol à 13h26, ramenant avec lui des ressortissants français qui étaient bloqués aux Émirats arabes unis depuis l'escalade des tensions en Iran.

Airbus A380 Emirates

Airbus A380 Emirates

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Emirates : Premier vol commercial vers Paris depuis le début de l'offensive

Emirates est de nouveau présent sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ce mardi. Le vol EK73, assuré par un Airbus A380, a atterri aux alentours de 13h26, marquant ainsi le retour de quelques français bloqués à Dubaï depuis le lancement de l'offensive en Iran.

Il s'agit ici d'un vol commercial classique et non d'une opération de rapatriement organisée par l'État. Le transporteur des Emirats Arabes Unis a également relancé des liaisons vers Londres ainsi que vers plusieurs autres capitales européennes, amorçant un redémarrage progressif de ses opérations  internationales depuis son hub de Dubaï.

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