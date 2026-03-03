Actualité aéronautique
Emirates : Premier vol commercial vers Paris depuis le début de l'offensive
Article publié le 3 mars 2026 par David Dagouret
Le vol EK73, opéré par le géant des airs Airbus A380, a touché le sol à 13h26, ramenant avec lui des ressortissants français qui étaient bloqués aux Émirats arabes unis depuis l'escalade des tensions en Iran.
Emirates est de nouveau présent sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ce mardi. Le vol EK73, assuré par un Airbus A380, a atterri aux alentours de 13h26, marquant ainsi le retour de quelques français bloqués à Dubaï depuis le lancement de l'offensive en Iran.
Il s'agit ici d'un vol commercial classique et non d'une opération de rapatriement organisée par l'État. Le transporteur des Emirats Arabes Unis a également relancé des liaisons vers Londres ainsi que vers plusieurs autres capitales européennes, amorçant un redémarrage progressif de ses opérations internationales depuis son hub de Dubaï.
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