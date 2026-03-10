Qatar Airways assure un programme de vols limité à destination et en provenance de Doha

Article publié le 10 mars 2026 par David Dagouret

Qatar Airways annonce de nouveaux vols exceptionnels les 11 et 12 mars vers Paris, Londres, Toronto et l'Asie. Malgré la suspension des vols réguliers, des couloirs aériens limités permettent d'aider les passagers impactés par la crise.

Les vols réguliers de Qatar Airways restent temporairement suspendus en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari. Qatar Airways reprendra ses activités dès que l'Autorité de l'aviation civile du Qatar aura annoncé la réouverture complète et sécurisée de l'espace aérien qatari par les autorités compétentes.

Suite à l'autorisation temporaire de l'Autorité de l'aviation civile du Qatar confirmant des couloirs de vol limités, Qatar Airways a l'intention d'exploiter le programme de vols suivant dans les prochains jours afin d'aider les passagers touchés par les perturbations actuelles à retrouver leur famille et leurs proches aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

Vols au départ de Doha (DOH) :

11 mars : Le Caire (CAI), Toronto (YYZ), Dallas/Fort Worth (DFW), Londres Heathrow (LHR), Paris (CDG), Madrid (MAD), Rome (FCO), Delhi (DEL), Djeddah (JED), Mascate (MCT), Hong Kong (HKG), Séoul (ICN), Bangkok (BKK), Kuala Lumpur (KUL), Melbourne (MEL).

Vols arrivant à Doha (DOH) :

11 mars : Le Caire (CAI), Londres Heathrow (LHR), Djeddah (JED), Manille (MNL), Kochi (COK), Mascate (MCT), Istanbul (IST), Mumbai (BOM), Delhi (DEL), Nairobi (NBO), Islamabad (ISB), Madrid (MAD), Francfort (FRA), Colombo (CMB), Milan (MXP), Moscou (SVO).

12 mars : Le Caire (CAI), Toronto (YYZ), Dallas/Fort Worth (DFW), Londres Heathrow (LHR), Paris (CDG), Madrid (MAD), Rome (FCO), Delhi (DEL), Djeddah (JED), Mascate (MCT), Hong Kong (HKG), Séoul (ICN), Bangkok (BKK), Kuala Lumpur (KUL), Melbourne (MEL).

Les dernières informations sont disponibles sur le site web ou l'application de Qatar Airways. Les réservations sont également possibles via le site, l’application ainsi que par le biais d’agences de voyages.

Ces vols ne constituent pas une confirmation de la reprise des opérations commerciales régulières.

Les passagers sont priés de ne pas se présenter à l'aéroport avant la date de reprise des vols.

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