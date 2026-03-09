Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation

Article publié le 9 mars 2026 par Loïc Gergaud

La ballerine Camilla Abreu réalise une performance sur l’aile d’un jet privé dans un court-métrage artistique mêlant danse et aviation d’affaires.

Sur l'aile d'un jet privé, j'ai voulu capturer la légèreté et l'élégance de la ballerine Camilla Abreu, dans une mise en scène à la fois poétique et maîtrisée. À travers chacun de ses mouvements, j'ai cherché à créer un dialogue visuel entre la précision du ballet et l'univers de l'aviation d'affaires, pour donner naissance à une atmosphère presque irréelle au-dessus du sol.

J'ai réalisé ce film dans le cadre d'un projet commercial pour Mercury Jets, avec l'envie d'allier la puissance des lignes d'un jet privé à la finesse du geste chorégraphique. Mon approche est résolument cinématographique : je travaille la lumière, le mouvement et l'émotion pour proposer une expérience visuelle immersive et esthétique.

Ce court-métrage est pour moi un véritable poème visuel, où technique, créativité et sens du détail se rencontrent afin de raconter une histoire différente autour de l'aviation.