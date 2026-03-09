Actualité aéronautique
Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation
Article publié le 9 mars 2026 par Loïc Gergaud
La ballerine Camilla Abreu réalise une performance sur l’aile d’un jet privé dans un court-métrage artistique mêlant danse et aviation d’affaires.
Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation
Sur l'aile d'un jet privé, j'ai voulu capturer la légèreté et l'élégance de la ballerine Camilla Abreu, dans une mise en scène à la fois poétique et maîtrisée. À travers chacun de ses mouvements, j'ai cherché à créer un dialogue visuel entre la précision du ballet et l'univers de l'aviation d'affaires, pour donner naissance à une atmosphère presque irréelle au-dessus du sol.
J'ai réalisé ce film dans le cadre d'un projet commercial pour Mercury Jets, avec l'envie d'allier la puissance des lignes d'un jet privé à la finesse du geste chorégraphique. Mon approche est résolument cinématographique : je travaille la lumière, le mouvement et l'émotion pour proposer une expérience visuelle immersive et esthétique.
Ce court-métrage est pour moi un véritable poème visuel, où technique, créativité et sens du détail se rencontrent afin de raconter une histoire différente autour de l'aviation.
- 13:05 Tragédie à New York : Collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers
- 10:51 ANA va lancer trois nouvelles livrées pour le 30e anniversaire de Pokémon
- 09:12 TAP Air Portugal : Nouvelles lignes Orlando et Tel Aviv, et Classe Premium en 2026
- 08:02 Marine nationale : Livraison du 18e Atlantique 2 (ATL2) Standard 6
- 19/03 Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay
- 19/03 Vietnam Airlines finalise sa commande de 50 Boeing 737 Max
- 19/03 Volotea renouvelle la ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly jusqu'en 2030
- 19/03Un F-35 américain, touché par des tirs iraniens, effectue un atterrissage d'urgence
- 16/03Commande historique : Atlas Air achète 20 Airbus A350F
- 16/03 Delta Air Lines partage plus d’un milliard d’euros du bénéfice 2025 avec ses employés du monde entier
- 16/03 Safran investit 280 M€ dans une usine de trains d'atterrissage au Maroc
- 16/03 Air Seychelles lance des vols directs Paris-Seychelles en Boeing 787
- 15/03 Attaque à la roquette contre l'aéroport de Bagdad : 5 blessés signalés
- 13/03 Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026
- 13/03 Perte d'un KC-135 américain au cours de l'opération Epic Fury
- 12/03 Air France et KLM augmentent leurs tarifs long-courriers face à la hausse du prix du pétrole
- 11/03 La Compagnie devient transporteur officiel de l’Équipe de France de football
- 11/03 KLM suspend ses vols vers Tel Aviv, Dubaï et l'Arabie Saoudite
- 11/03 Fête aérienne Le Temps des Hélices 2026 : dates, tarifs et informations
- 11/03 Falcon 10X : Dassault Aviation dévoile son nouvel avion d'affaires à Bordeaux