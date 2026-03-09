Actualité aéronautique

Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation

Article publié le 9 mars 2026 par Loïc Gergaud

La ballerine Camilla Abreu réalise une performance sur l’aile d’un jet privé dans un court-métrage artistique mêlant danse et aviation d’affaires.

Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation

Une ballerine danse sur l’aile d’un jet privé dans un film poétique autour de l’aviation

© Loïc Gergaud pour Aeroweb-fr.net

Sur l'aile d'un jet privé, j'ai voulu capturer la légèreté et l'élégance de la ballerine Camilla Abreu, dans une mise en scène à la fois poétique et maîtrisée. À travers chacun de ses mouvements, j'ai cherché à créer un dialogue visuel entre la précision du ballet et l'univers de l'aviation d'affaires, pour donner naissance à une atmosphère presque irréelle au-dessus du sol.

J'ai réalisé ce film dans le cadre d'un projet commercial pour Mercury Jets, avec l'envie d'allier la puissance des lignes d'un jet privé à la finesse du geste chorégraphique. Mon approche est résolument cinématographique : je travaille la lumière, le mouvement et l'émotion pour proposer une expérience visuelle immersive et esthétique.

Ce court-métrage est pour moi un véritable poème visuel, où technique, créativité et sens du détail se rencontrent afin de raconter une histoire différente autour de l'aviation.

ballerine

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Boeing 737-881 (JA55AN) Boeing 767-381/ER (JA609A) Blue Spirit Aero Dragonfly Le Mans (F-WBSA) Eurocopter EC 120B Colibri (F-HBKY) Beechcraft UC-12W Huron (168206) Dassault Falcon 10X (F-WINS)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net