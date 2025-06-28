Camp Lucky Strike 2025

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 28 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025

du samedi 28 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025 Lieu : Saint Valery (France)

Description de l'événement

80 e anniversaire du Camp Lucky Strike à l'aérodrome de St Valery Vittefleur.

Camp militaire reconstitué. Présence d'un char Sherman, d'un avion Dakota du D-Day, biplans et autres avions.