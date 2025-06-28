Camp Lucky Strike 2025

  • Type d'événement : Divers
  • Date : du samedi 28 juin 2025 au dimanche 29 juin 2025
  • Lieu : Saint Valery (France)

Description de l'événement

80 e anniversaire du Camp Lucky Strike à l'aérodrome de St Valery Vittefleur.

Camp militaire reconstitué. Présence d'un char Sherman, d'un avion Dakota du D-Day, biplans et autres avions. 

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