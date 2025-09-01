Air Legend Melun Villaroche

Type d'événement : Divers

Divers Date : du samedi 6 septembre 2025 au dimanche 7 septembre 2025

du samedi 6 septembre 2025 au dimanche 7 septembre 2025 Lieu : Melun Villaroche (France)

Description de l'événement

La 7e édition du spectacle aérien, Air Legend se tiendra les 6 et 7 septembre 2025.

Les festivités débuteront sous plusieurs formes :