Air Legend Melun Villaroche

  • Type d'événement : Divers
  • Date : du samedi 6 septembre 2025 au dimanche 7 septembre 2025
  • Lieu : Melun Villaroche (France)

Description de l'événement

La 7e édition du spectacle aérien, Air Legend se tiendra les 6 et 7 septembre 2025. 

Les festivités débuteront sous plusieurs formes :

  • 9h : Ouverture au public
  • 9h à 13h : Visite du parc avions
  • 11h30 à 12h30 : "Première partie" Spectacle aérien du matin (durée 1h)
  • 9h : Ouverture des espaces VIP
  • 9h : Ouverture des espaces exposants
  • 14h à 17h30 : Spectacle aérien

air legend

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