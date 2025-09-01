Air Legend Melun Villaroche
- Type d'événement : Divers
- Date : du samedi 6 septembre 2025 au dimanche 7 septembre 2025
- Lieu : Melun Villaroche (France)
Description de l'événement
La 7e édition du spectacle aérien, Air Legend se tiendra les 6 et 7 septembre 2025.
Les festivités débuteront sous plusieurs formes :
- 9h : Ouverture au public
- 9h à 13h : Visite du parc avions
- 11h30 à 12h30 : "Première partie" Spectacle aérien du matin (durée 1h)
- 9h : Ouverture des espaces VIP
- 9h : Ouverture des espaces exposants
- 14h à 17h30 : Spectacle aérien
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