Meeting aérien de Sorigny - BA 705

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 7 septembre 2025

le dimanche 7 septembre 2025 Lieu : Aérodrome de Tours-Sorigny (France)

Description de l'événement

Cette année, pour la 3e édition du festival À Ciel Ouvert, la Ville de Sorigny renforce son partenariat avec l’Armée de l’air et de l’espace et la base aérienne 705 de Tours/Cinq-Mars-La-Pile en organisant un meeting aérien à l’aérodrome.

AU PROGRAMME

De 9h à 19h

Démonstrations aériennes

Expositions au sol

Rencontres avec les équipages

Découverte des métiers de l’aviation

Immersion dans les ateliers de restauration

Simulateurs de pilotage

Baptêmes de l’air en hélicoptère

Rassemblement de véhicules

Tir laser

Tombola prestige

Manèges

Buvettes et restauration

Achetez vos billets pour assister au spectacle : En ligne sur www.meeting-ba705-sorigny.fr