Meeting aérien de Sorigny - BA 705

  • Type d'événement : Divers
  • Date : le dimanche 7 septembre 2025
  • Lieu : Aérodrome de Tours-Sorigny (France)

Description de l'événement

Cette année, pour la 3e édition du festival À Ciel Ouvert, la Ville de Sorigny renforce son partenariat avec l’Armée de l’air et de l’espace et la base aérienne 705 de Tours/Cinq-Mars-La-Pile en organisant un meeting aérien à l’aérodrome.

AU PROGRAMME
De 9h à 19h

  • Démonstrations aériennes
  • Expositions au sol
  • Rencontres avec les équipages
  • Découverte des métiers de l’aviation
  • Immersion dans les ateliers de restauration
  • Simulateurs de pilotage
  • Baptêmes de l’air en hélicoptère
  • Rassemblement de véhicules
  • Tir laser
  • Tombola prestige
  • Manèges
  • Buvettes et restauration

Achetez vos billets pour assister au spectacle : En ligne sur www.meeting-ba705-sorigny.fr

ba705

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