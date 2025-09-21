Meeting Chartres 2025
- Type d'événement : Divers
- Date : le dimanche 21 septembre 2025
- Lieu : Chartres (France)
Description de l'événement
Le meeting aérien de Chartres vous accueille le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025 pour une journée mêlant spectacle aérien, découvertes au sol et ambiance festive pour toute la famille.
Nous vous conseillons vivement d’arriver tôt dans la matinée afin de profiter pleinement du village exposants, des espaces enfants, des stands et de l’ambiance avant le début du show aérien.
Des espaces de restauration, des sanitaires, un point information, ainsi que des équipes de sécurité et d’accueil seront présents sur tout le site pour vous accompagner tout au long de la journée.
Accès piétons par l’entrée à l’ouest, à proximité de la caserne de pompiers de Chartres SDIS 28
Ouverture du site au public : 8h30
Prix 8 euros
Animations au sol et village exposants : de 8h30 à 18h00
Début des démonstrations aériennes : à partir de 11h00
Fermeture du site : 18h00
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