Mondial de l'ULM 2025

  • Type d'événement : Salon
  • Date : du vendredi 5 septembre 2025 au dimanche 7 septembre 2025
  • Lieu : aérodrome de Blois Le Breuil (LFOQ) (France)

Description de l'événement

Le salon international de l'ULM, de l'aviation sportive et de loisir se déroule sur l'aérodrome de Blois Le Breuil (LFOQ). Pour cette  édition 2025, elle se tiendra du 05 au 07 septembre 2025 et bien entendu seront présents les 6 classes d'ULM.

Mondial ULM

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