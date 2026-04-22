AERO Friedrichshafen 2026
- Type d'événement : Salon
- Date : du mercredi 22 avril 2026 au samedi 25 avril 2026
- Lieu : Friedrichshafen (Allemagne)
Description de l'événement
AERO Friedrichshafen est le premier salon mondial pour tous les aspects de l'aviation générale. Ce salon se tient dans 12 halls d'exposition et ainsi qu'une partie d'estinée à l'exposition statique allant des planeurs, des ULM, des avions à pistons et des hélicoptères jusqu'à l'aviation d'affaires. Avec plus de 740 exposants de plus de 40 pays, plus de 32 000 participants et plus de 500 journalistes du monde entier, AERO Friedrichshafen est le lieu de rencontre annuel de la communauté internationale.
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