Etude sur les employés de l'aéronautique

Bonjour à vous,



Je suis ingénieure en science sociale et je travaille actuellement sur une étude publique qui concerne les employés du secteur de l'aéronautique.



Je me permets donc de mettre un petit mot sur ce forum pour savoir si ceux parmi vous qui travaillent dans cette industrie ou qui connaissent des gens qui y travaillent peuvent remplir et faire passer ce petit questionnaire en ligne d'une quinzaine de minutes ?



Quel que soit le métier que vous exercez, quel que soit votre âge, l’entreprise dans laquelle vous travaillez, etc., n’hésitez pas à répondre !



Lien vers le questionnaire en ligne :

https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/146295?lang=fr



Contacts : adrien.defossez@univ-jfc.fr et maylis.arnould@univ-tlse2.fr "



Une jolie journée à vous et merci d'avance !