TPE avion 800 tonnes
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ArnaudLy
Inscrit le 13/02/2016
|# 13 février 2016 20:47
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Bonjour,
Je me présente je m'appelle Arnaud et je suis actuellement en première S et j'aurais besoin de votre aide pour mon TPE.
La problématique de ce TPE est la suivante : En quoi faire voler un avion de plus de 800 tonnes est-il un défi pour l'aéronautique ?
Nous avons pu, à l'aide d'extrapolations faites à partir de l'A380, définir à peu près les dimensions possibles de cet avion (environ 111 m d'envergure et 101 m environ pour la longueur du fuselage). Pour la motorisation nous sommes parti sur 4 réacteurs (GE-90) fournissant chacun une poussée de 512 Kn max. Le train d'atterrissage serait quant à lui composé de 32 roues.
Nous rencontrons des problèmes concernant les distances d'atterrissage et de décollage nécessaires à l'avion... En effet, nous avons trouvé des courbes représentant la distance de décollage et d'atterrissage de l'A380 en fonction de la masse de l'appareil mais ces dernières s’arrêtent à 650 tonnes, donc impossible d'avoir une idée de la distance nécessaire pour un avion de 800 tonnes ...Nous avions estimé le MTOW à 800 tonnes et le MLW à environ 650 tonnes ...
Selon vous quelle distance environ serait nécessaire à cet avion pour décoller et atterrir ? Pensez-vous que les trains d’atterrissage seront également assez résistants pour supporter une masse totale aussi importante ?
Merci beaucoup pour votre aide !
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Adrinalina75
Inscrit le 26/09/2016
|# 21 octobre 2016 11:40
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Merci beaucoup pour ce magnifique forum, je le trouve super bien, il y a toujours des réponses de la part des membres ou des administrateurs, je souhaite que ce forum grandira de plus en plus.
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meoowu77
Inscrit le 15/06/2026
|# 15 juin 2026 22:52
|La qualité du support en français est effectivement très variable entre plateformes et c'est souvent là où la différence se fait ressentir quand on a un vrai problème. C'est quoi Melbet ? comme service client est abordé sur basketusa.com avec une perspective honnête sur ce qu'on peut réellement attendre du support en langue française — une information utile avant de choisir une plateforme pour un usage régulier.
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