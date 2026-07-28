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Avec l'arrivee des futurs vols commerciaux de plus de 20 heures et des demonstrations depassant les 24 heures de vol, seriez-vous pret a embarquer sur un vol sans escale de plus de 24 heures ?

ajouté le 28 juillet 2026

Avec le développement d'avions ultra long-courriers comme l'Airbus A350-1000ULR, les vols commerciaux les plus longs au monde pourraient bientôt repousser de nouvelles limites. Et vous, seriez-vous prêt à passer plus de 24 heures à bord d'un avion si cela vous permettait de rejoindre votre destination sans escale ?

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