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Meeting aérien de Cerny – La Ferté‑Alais 2025 / Ce qui vous a le plus déçu ?

ajouté le 9 juin 2025

Le meeting de Cerny - La Ferté-Alais a eu lieu ce week-end. De nombreuses personnes semblent déçues par cette édition 2025. Qu'est ce qui vous a le plus déçu ?

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Absence d'avions attendus (ex. Rafale Solo Display, BF109 etc...)
Absence d'avions attendus (ex. Rafale Solo Display, BF109 etc...) 68.02%

Prix d entree (35 euros pour les adultes)
Prix d entree (35 euros pour les adultes) 9.31%

Conditions meteo
Conditions meteo 6.48%

acces au site, files d attente, stationnement ou informations
acces au site, files d attente, stationnement ou informations 9.72%

Manque de diversite dans le programme
Manque de diversite dans le programme 6.48%

247 votants

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