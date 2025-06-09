Meeting aérien de Cerny – La Ferté‑Alais 2025 / Ce qui vous a le plus déçu ?

ajouté le 9 juin 2025

Le meeting de Cerny - La Ferté-Alais a eu lieu ce week-end. De nombreuses personnes semblent déçues par cette édition 2025. Qu'est ce qui vous a le plus déçu ?

Les votes pour ce sondage sont fermés.

Absence d'avions attendus (ex. Rafale Solo Display, BF109 etc...)

68.02%

Prix d entree (35 euros pour les adultes)

9.31%

Conditions meteo

6.48%

acces au site, files d attente, stationnement ou informations

9.72%

Manque de diversite dans le programme

6.48%

247 votants