Actualité aéronautique
Le North American OV-10 Bronco F-AZKM restera en Pologne
Article publié le 24 juin 2026 par David Dagouret
Suite à son accident au meeting Antidotum, le North American OV-10 Bronco du musée de Montélimar ne sera pas rapatrié en France en raison de dégâts structurels majeurs.
Le verdict technique est tombé concernant le North American OV-10 Bronco, immatriculé F-AZKM et exploité par le Musée Européen de l'Aviation de Chasse de Montélimar. À la suite de l'accident survenu lors de la préparation du meeting aérien Antidotum Airshow en Pologne, les expertises structurales ont révélé des dommages trop importants pour envisager une remise en état de vol ou un rapatriement par voie aérienne.
Pour rappel, l'incident s'était produit lors de la phase d'atterrissage après un vol d'entraînement. Si le pilote a heureusement été pris en charge avec des blessures légères, la cellule du bi-turbopropulseur de reconnaissance a subi des déformations majeures.
Compte tenu des coûts et de la complexité technique liés à la réparation d'un tel appareil historique, la direction du programme a confirmé que le F-AZKM ne regagnerait pas les hangars de Montélimar. Sa carrière opérationnelle prend donc fin en Europe de l'Est. Toutefois, afin de préserver ce témoin de l'histoire aéronautique, l'avion ne sera pas ferraillé : il restera en Pologne pour y être intégré au sein d'une collection locale en tant que pièce d'exposition statique.
Cette perte affecte de manière significative la communauté du warbird en France, l'appareil étant un habitué des rassemblements majeurs du patrimoine aéronautique.
Vous pouvez voir les photographies de l'appareil sur notre site partenaire, Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?i1=320&a4=F-AZKM
Vous pouvez également revoir le North American OV-10 Bronco F-AZKM dans notre vidéo récapitulative de la fête aérienne de Cerny - La Ferté-Alais : https://www.aeroweb-fr.net/medias/compilation-des-vols-metting-cerny-la-ferte-alais-2026-49-min-de-video
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