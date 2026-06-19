Actualité aéronautique

Airbus : résultats du mois de mai

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique a livré 81 appareils à 45 clients. 

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Airbus a publié son bilan commercial pour le mois de mai 2026, marqué par une forte reprise des livraisons et un carnet de commandes dopé par des contrats majeurs en Asie.

  • Livraisons du mois : 81 appareils remis à 45 clients (contre 67 en avril).
  • Commandes brutes : 379 nouveaux avions enregistrés.
  • Cumul annuel 2026 : 262 livraisons à 68 clients au 31 mai.

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