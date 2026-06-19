Airbus : résultats du mois de mai

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique a livré 81 appareils à 45 clients.

Airbus a publié son bilan commercial pour le mois de mai 2026, marqué par une forte reprise des livraisons et un carnet de commandes dopé par des contrats majeurs en Asie.

Livraisons du mois : 81 appareils remis à 45 clients (contre 67 en avril).

Commandes brutes : 379 nouveaux avions enregistrés.

Cumul annuel 2026 : 262 livraisons à 68 clients au 31 mai.

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