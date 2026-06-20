Actualité aéronautique

Le Falcon 10X réalise son premier vol

Article publié le 20 juin 2026 par David Dagouret

Le Falcon 10X de Dassault Aviation a effectué son premier vol historique le 19 juin 2026 à Bordeaux-Mérignac, ouvrant officiellement sa campagne d'essais.

Premier vol du Dassault Falcon 10X

Premier vol du Dassault Falcon 10X

© Dassault Aviation

Premier vol du Dassault Falcon 10X

Le 19 juin 2026, le tout nouveau Falcon 10X de Dassault Aviation a réussi son premier vol, démontrant la maturité du programme et marquant le lancement de la campagne d’essais en vol.

Le pilote d’essais Sébastien Dupont de Dinechin et son copilote Fabrice Dougnac ont décollé de la piste 23 de Bordeaux-Mérignac à 11h10 pour un vol de deux heures et demie. Les pilotes ont évalué les qualités de manœuvrabilité et les systèmes de l’avion à 5 000 mètres d’altitude, puis ont rentré le train d’atterrissage et les surfaces mobiles avant une montée à 12 000 mètres, où ils ont accéléré jusqu’à Mach 0,82. Ils sont revenus à Bordeaux-Mérignac pour un atterrissage en douceur à 13h40.

Le premier appareil sera bientôt suivi par un deuxième avion d’essais, en cours d’achèvement, ainsi que par un troisième équipé d’une cabine complète qui sera utilisé principalement pour des tests de fonctionnalité et de fiabilité des systèmes et de la cabine.

falcon 10x

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