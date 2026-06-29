Air China Cargo commande 4 Airbus A350F supplémentaires

Article publié le 29 juin 2026 par David Dagouret

Air China Cargo accélère la modernisation de sa flotte long-courrier avec une nouvelle commande portant le total à 10 Airbus A350F.

Air China Cargo Co., Ltd. a signé un contrat d’achat avec Airbus portant sur quatre avions-cargos A350F supplémentaires, portant ainsi à 10 le nombre total d’appareils commandés de ce type. Air China Cargo avait déjà commandé six avions-cargos A350F en novembre 2025.

Air China Cargo a commencé à intégrer des avions-cargos Airbus fin 2023 et exploite actuellement une flotte de huit Airbus A330-200P2F. Dans un avenir proche, l’avion-cargo A350F rejoindra la flotte d’Air China Cargo et viendra compléter les A330-200P2F, optimisant ainsi leurs atouts sur les liaisons long-courriers et moyen-long-courriers.

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