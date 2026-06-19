Actualité aéronautique

Accident du North American OV-10 Bronco F-AZKM en Pologne

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Le North American OV-10 Bronco F-AZKM du musée de Montélimar a été impliqué dans un accident lors de son atterrissage à Lezno, en Pologne, à l’issue d’un vol d’entraînement pour le meeting Antidotum.  

North American OV-10B Bronco

North American OV-10B Bronco

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

North American OV-10B Bronco North American OV-10B Bronco North American OV-10B Bronco

Le North American OV-10 Bronco immatriculé F-AZKM, appartenant au musée de Montélimar, a été accidenté ce jour à Lezno, en Pologne.

L’incident s’est produit à l’issue d’un vol d’entraînement réalisé dans le cadre de la préparation du meeting aérien Antidotum. Selon les premières informations disponibles, l’appareil a subi des dommages lors de son atterrissage.

Le pilote, seul à bord, n’aurait pas été grièvement blessé. Très choqué à la suite de l’accident, il a néanmoins été pris en charge par les secours présents sur place puis transporté à l’hôpital afin de subir des examens médicaux complémentaires.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de l’événement.

Le F-AZKM est un appareil particulièrement connu des passionnés d’aviation historique français. Exploité par le musée de Montélimar, ce rare OV-10 Bronco participe régulièrement à des manifestations aériennes en France et en Europe.

Des informations complémentaires sur l’état de l’appareil et les circonstances de l’accident devraient être communiquées dans les prochains jours.

Découvrez les photographies de l'appareil sur notre site Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?i1=320&a4=F-AZKM

bronco

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Gulfstream G650ER (CN-MMH) Boeing 777-39PER (B-2025) Airbus A350-941 (F-HUVL) Boeing 737-8DV(BBJ2) (T7-BBJ2) Boeing VC-25A (92-9000) Airbus A321-251NX (15-10)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net