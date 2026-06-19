Actualité aéronautique
Accident du North American OV-10 Bronco F-AZKM en Pologne
Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret
Le North American OV-10 Bronco F-AZKM du musée de Montélimar a été impliqué dans un accident lors de son atterrissage à Lezno, en Pologne, à l’issue d’un vol d’entraînement pour le meeting Antidotum.
Le North American OV-10 Bronco immatriculé F-AZKM, appartenant au musée de Montélimar, a été accidenté ce jour à Lezno, en Pologne.
L’incident s’est produit à l’issue d’un vol d’entraînement réalisé dans le cadre de la préparation du meeting aérien Antidotum. Selon les premières informations disponibles, l’appareil a subi des dommages lors de son atterrissage.
Le pilote, seul à bord, n’aurait pas été grièvement blessé. Très choqué à la suite de l’accident, il a néanmoins été pris en charge par les secours présents sur place puis transporté à l’hôpital afin de subir des examens médicaux complémentaires.
Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de l’événement.
Le F-AZKM est un appareil particulièrement connu des passionnés d’aviation historique français. Exploité par le musée de Montélimar, ce rare OV-10 Bronco participe régulièrement à des manifestations aériennes en France et en Europe.
Des informations complémentaires sur l’état de l’appareil et les circonstances de l’accident devraient être communiquées dans les prochains jours.
Découvrez les photographies de l'appareil sur notre site Pictaero.com : https://www.pictaero.com/fr/search/search?i1=320&a4=F-AZKM
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