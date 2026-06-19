Korean Air et Asiana Airlines : Fusion officielle actée pour décembre 2026

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

L'accord de fusion est signé : Korean Air absorbera totalement Asiana Airlines le 17 décembre 2026, donnant naissance à un nouveau géant mondial de l'aérien.

Korean Air deviendra une compagnie aérienne nationale intégrée le 17 décembre 2026, marquant ainsi l'aboutissement d'un processus de consolidation qui aura duré plus de cinq ans. Les conseils d'administration de Korean Air et d'Asiana Airlines ont approuvé l'accord de fusion le 13 mai, la signature officielle du contrat étant prévue pour le 14 mai.

Cet accord fait suite à l'accord initial de souscription d'actions signé en novembre 2020. Une fois l'accord signé, Korean Air absorbera l'ensemble des actifs, passifs, droits, obligations et effectifs d'Asiana Airlines.

Le gouvernement sud-coréen et les créanciers publics ont fourni un soutien de liquidités de 3 600 milliards de wons sud-coréens à Asiana Airlines afin de stabiliser le secteur aérien national à la suite des pertes liées à la pandémie. Korean Air a géré la restructuration financière et opérationnelle d’Asiana Airlines pendant le processus d’acquisition, qui comprenait le remboursement intégral des fonds publics.

Le rapport d’échange a été fixé à 1 action de Korean Air pour 0,2736432 action d’Asiana Airlines. Ce chiffre a été calculé sur la base du cours de marché de référence prévu par la loi coréenne sur les marchés de capitaux, en utilisant une moyenne arithmétique pondérée des cours de clôture du mois écoulé, de la semaine écoulée et du dernier jour de cotation. Grâce à cette opération, le capital de Korean Air devrait augmenter d’environ 101,7 milliards de wons sud-coréens.

Korean Air prévoit de mener cette opération sous la forme d’une fusion à petite échelle, conformément à la loi commerciale coréenne. En vertu de ces dispositions, la résolution du conseil d'administration de Korean Air se substituera à l'assemblée générale des actionnaires, tandis qu'Asiana Airlines convoquera une assemblée générale extraordinaire en août pour statuer sur la fusion.

Afin de garantir l'équité de la transaction, Korean Air a mis en œuvre les lignes directrices du ministère de la Justice relatives à la conduite des administrateurs lors des restructurations d'entreprises. Le comité ESG a fait office d'organe d'examen spécial chargé de vérifier les conditions de la transaction, tandis que des experts externes indépendants ont validé les méthodologies d'évaluation. Les mesures d'équité détaillées et leurs résultats seront divulgués dans la prochaine déclaration d'enregistrement.

À la suite de la signature du contrat le 14 mai, Korean Air soumettra une demande de fusion au ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports (MOLIT). En juin 2026, la compagnie aérienne demandera des modifications des spécifications opérationnelles (OpSpecs) afin de standardiser les aéronefs et les systèmes de sécurité d’Asiana Airlines dans le cadre du certificat de transporteur aérien (AOC) existant de Korean Air.

Une fois les autorisations nationales finalisées, Korean Air procédera à des dépôts réglementaires successifs auprès des autorités aéronautiques internationales afin d’harmoniser les systèmes de gestion de la sécurité et les protocoles opérationnels sur l’ensemble du réseau mondial élargi.

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