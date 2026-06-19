Delta Air Lines lance la ligne Boston - Nice

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Delta Air Lines connecte désormais Nice à Boston en vol direct. Une 7e route historique vers les États-Unis opérée en Airbus A330-300 pour la saison estivale.

L’Aéroport Nice Côte d’Azur a accueilli pour la première fois un avion en provenance directe de Boston. Il représente la 7ème route vers les Etats-Unis, marché en très forte hausse, et la 3ème opérée par la compagnie Delta Air Lines.

Chaque année depuis la fin de la pandémie, une nouvelle liaison directe entre la Côte d’Azur et les Etats-Unis est inaugurée, signe de l’attractivité du territoire pour les Nord-Américains et de l’intérêt de ces destinations pour les habitants du Sud de la France, de Monaco et du Nord de l’Italie. Il y eut ainsi plus de 300 000 passagers sur ces lignes directes en 2025, le triple qu’en 2019.

Opérée en A330-300 d’une capacité de 282 places (34 Affaires, 21 Premium économie et 227 Economies), la liaison aura lieu trois fois par semaine du 17 mai au 23 octobre. Pour la compagnie Delta Air Lines, opérateur historique sur la plateforme niçoise, cette route représente sa troisième liaison transatlantique après celles vers New York JFK et Atlanta.

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