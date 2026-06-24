Directive de navigabilité d'urgence de l'EASA après la découverte de fissures sur l'Airbus A380

Article publié le 24 juin 2026 par David Dagouret

L'EASA impose des inspections d'urgence sur 16 Airbus A380 d'Emirates et Qantas après la détection de fissures sur la structure des ailes.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a publié, le 22 juin 2026, une directive de navigabilité d'urgence (Emergency Airworthiness Directive) ciblant une partie de la flotte mondiale d'Airbus A380. Cette mesure réglementaire fait suite à de récentes inspections de maintenance ayant mis en évidence l'apparition de fissures structurelles au niveau des ailes, des anomalies susceptibles d'affecter l'intégrité structurelle des longerons si elles ne sont pas traitées.

Dans un premier temps, la directive impose l'immobilisation temporaire et la vérification immédiate de 16 exemplaires spécifiques, dont l'état de fatigue structurelle a été jugé prioritaire par les autorités de certification.

Les inspections, qui font appel à des méthodes de contrôle non destructif par courants de Foucault et ultrasons, visent à localiser précisément l'étendue des micro-fissures afin de déterminer le protocole de réparation nécessaire avant la remise en ligne des appareils.

Ce phénomène de fatigue métallurgique sur la voilure de l'A380 ne constitue pas une anomalie entièrement nouvelle pour le programme. Dès 2019, puis en 2021, la compagnie Emirates avait déjà alerté sur des problématiques similaires affectant les fixations des nervures d'ailes sur ses plus anciens appareils.

Ces observations avaient conduit l'EASA à formaliser des cycles d'inspection réguliers. Toutefois, la publication d'une directive d'urgence cette semaine indique la découverte de nouveaux éléments ou d'une propagation plus rapide que prévu des criques sur les structures concernées, obligeant le régulateur et le constructeur à resserrer les calendriers de maintenance préventive.

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