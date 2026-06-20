Actualité aéronautique
Air Force one : Retraite du SAM 82-9000 et arrivée du nouveau VC-25B
Article publié le 20 juin 2026 par David Dagouret
Après 40 ans de service, le Boeing 747-200 (VC-25A) présidentiel américain SAM 82-9000 tire sa révérence au profit du nouveau VC-25B "Bridge".
Arrivée du Boeing VC-25A "Air Force One" à l'aéroport Paris Orly
© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net
Après 40 ans de service, le Boeing 747-200 (VC-25A) présidentiel américain SAM 82-9000 tire sa révérence.
La flotte de transport stratégique de la Maison-Blanche amorce sa transition technologique. L’un des deux Boeing 747-200 fortement modifiés, immatriculé SAM 82-9000 (Special Air Mission) et désigné par l'US Air Force sous la nomenclature VC-25A, a officiellement achevé sa dernière mission opérationnelle après quarante années de service.
Entré en service sous l'administration de George H. W. Bush, cet appareil a constitué le pivot logistique et de commandement des déplacements présidentiels américains à travers le globe. Capable de faire office de poste de commandement aéroporté en cas de crise majeure, le SAM 29000 a notamment été au centre des protocoles de sécurité gouvernementaux au cours des événements du 11 septembre 2001, ainsi que lors de liaisons logistiques complexes vers des théâtres de conflits.
Le retrait de cet appareil ne signifie pas l'arrêt immédiat du type VC-25A. Nous avons pu voir l'appareil atterrir à Paris-Orly avant qu'il reparte aux Etats-Unis pour y prendre sa retraite.
Pour des raisons de continuité opérationnelle et afin de garantir la disponibilité permanente de deux appareils, son frère jumeau, le SAM 82-8000, reste en activité. Il opérera en binôme avec le nouvel appareil, un Boeing 747-8 offert par le Qatar.
Le nouvel aéronef de transport du président des Etats-Unis a été présenté hier par la Maison Blanche. L'appareil sera désigné sous le nom VC-25B "bridge". Il a été mis au norme pour la sécurité du président dans un délai très court et des coups très importants. Ce nouvel avion a une nouvelle livrée rouge, blanche et bleue.
Le nouveau VC-25B est officiellement arrivé à la base d'Andrews. Il devrait effectuer ses derniers vols d'essais avant sa mise en service prévues au cours de l'été.
Sur le même sujet
- 20/06 Air Force one : Retraite du SAM 82-9000 et arrivée du nouveau VC-25B
- 20/06 Le Falcon 10X réalise son premier vol
- 20/06 Crash d’un Cessna 421 à La Baule, décès du cofondateur d’Ubisoft
- 19/06Accident du North American OV-10 Bronco F-AZKM en Pologne
- 19/06 Airbus : résultats du mois de mai
- 19/06 Emirates achève la première rénovation d’un A380 bi-classe
- 19/06 Air Marshall Islands prend livraison de son premier Cessna SkyCourier
- 19/06 Delta Air Lines lance la ligne Boston - Nice
- 19/06 Korean Air et Asiana Airlines : Fusion officielle actée pour décembre 2026
- 19/06 Volotea fête les 10 ans de sa base à Toulouse
- 19/06 easyJet lance une nouvelle ligne directe entre Bordeaux et Naples cet hiver
- 16/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Lyon et Rennes pour l’été 2026
- 16/06 EgyptAir reçoit son tout premier Boeing 737 MAX 8 via SMBC Aviation
- 16/06 Biman Bangladesh Airlines signe une commande historique pour 14 Boeing
- 15/06 MAJ 16/06 Crash d’un B-52 Stratofortress de l’US Air Force près de la base d’Edwards
- 12/06 Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
- 12/06 Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320
- 12/06 Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés
- 12/06 easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret