Air Force one : Retraite du SAM 82-9000 et arrivée du nouveau VC-25B

Article publié le 20 juin 2026 par David Dagouret

Après 40 ans de service, le Boeing 747-200 (VC-25A) présidentiel américain SAM 82-9000 tire sa révérence au profit du nouveau VC-25B "Bridge".

Après 40 ans de service, le Boeing 747-200 (VC-25A) présidentiel américain SAM 82-9000 tire sa révérence.

La flotte de transport stratégique de la Maison-Blanche amorce sa transition technologique. L’un des deux Boeing 747-200 fortement modifiés, immatriculé SAM 82-9000 (Special Air Mission) et désigné par l'US Air Force sous la nomenclature VC-25A, a officiellement achevé sa dernière mission opérationnelle après quarante années de service.

Entré en service sous l'administration de George H. W. Bush, cet appareil a constitué le pivot logistique et de commandement des déplacements présidentiels américains à travers le globe. Capable de faire office de poste de commandement aéroporté en cas de crise majeure, le SAM 29000 a notamment été au centre des protocoles de sécurité gouvernementaux au cours des événements du 11 septembre 2001, ainsi que lors de liaisons logistiques complexes vers des théâtres de conflits.

Le retrait de cet appareil ne signifie pas l'arrêt immédiat du type VC-25A. Nous avons pu voir l'appareil atterrir à Paris-Orly avant qu'il reparte aux Etats-Unis pour y prendre sa retraite.

Pour des raisons de continuité opérationnelle et afin de garantir la disponibilité permanente de deux appareils, son frère jumeau, le SAM 82-8000, reste en activité. Il opérera en binôme avec le nouvel appareil, un Boeing 747-8 offert par le Qatar.

Le nouvel aéronef de transport du président des Etats-Unis a été présenté hier par la Maison Blanche. L'appareil sera désigné sous le nom VC-25B "bridge". Il a été mis au norme pour la sécurité du président dans un délai très court et des coups très importants. Ce nouvel avion a une nouvelle livrée rouge, blanche et bleue.

Le nouveau VC-25B est officiellement arrivé à la base d'Andrews. Il devrait effectuer ses derniers vols d'essais avant sa mise en service prévues au cours de l'été.

Sur le même sujet