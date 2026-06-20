Crash d’un Cessna 421 à La Baule, décès du cofondateur d’Ubisoft

Article publié le 20 juin 2026 par David Dagouret

Un Cessna 421 s’est écrasé à La Baule-Escoublac lors d'un vol depuis Rennes. Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, a péri dans l'accident. Une enquête est ouverte.

Un accident d’aviation s’est produit hier sur la commune de La Baule-Escoublac, en Loire-Atlantique. Un Cessna 421 s’est écrasé alors qu’il effectuait un vol entre Rennes et La Baule.

Selon les premières informations disponibles, l’appareil avait décollé de la région rennaise et devait se poser à La Baule lorsqu’il a été victime d’un accident pour des raisons qui restent à déterminer.

Deux personnes se trouvaient à bord du bimoteur. Parmi elles figurait Claude Guillemot, cofondateur de la société de jeux vidéo Ubisoft, dont le décès a été confirmé.

Les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux de l’accident. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l’accident.

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