Air Marshall Islands prend livraison de son premier Cessna SkyCourier

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Le Cessna SkyCourier débarque dans le Pacifique. Air Marshall Islands reçoit son premier appareil de 19 places équipé du kit de conversion passager-cargo.

Le Cessna SkyCourier a franchi une nouvelle étape importante avec la livraison récente du premier appareil à la République des Îles Marshall (RMI). La version de 19 places livrée à AIR Marshall Islands Inc. (AMI) est équipée du kit optionnel de conversion « passager-cargo », qui permet à l’appareil de passer d’une configuration entièrement passagers à une configuration entièrement cargo. Cette livraison marque une étape importante dans le renforcement des services aériens essentiels à travers le pays.

Les communautés étant réparties sur des îles très éloignées les unes des autres, le transport aérien régional joue un rôle essentiel dans le soutien au commerce, aux déplacements et au transport vital de marchandises dans la région. La flexibilité des configurations de cabine du SkyCourier et ses excellentes performances sur piste aideront AMI à rationaliser ses liaisons inter-îles.

Basée à Majuro, la capitale, AIR Marshall Islands est une compagnie aérienne à vocation commerciale détenue par le gouvernement de la République des Îles Marshall. Avec la livraison prévue d’un SkyCourier supplémentaire cette année, AMI a choisi cet appareil pour améliorer la connectivité et étendre ses services à l’ensemble des atolls et des îles périphériques du pays.