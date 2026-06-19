Actualité aéronautique
Air Marshall Islands prend livraison de son premier Cessna SkyCourier
Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret
Le Cessna SkyCourier débarque dans le Pacifique. Air Marshall Islands reçoit son premier appareil de 19 places équipé du kit de conversion passager-cargo.
Le Cessna SkyCourier a franchi une nouvelle étape importante avec la livraison récente du premier appareil à la République des Îles Marshall (RMI). La version de 19 places livrée à AIR Marshall Islands Inc. (AMI) est équipée du kit optionnel de conversion « passager-cargo », qui permet à l’appareil de passer d’une configuration entièrement passagers à une configuration entièrement cargo. Cette livraison marque une étape importante dans le renforcement des services aériens essentiels à travers le pays.
Les communautés étant réparties sur des îles très éloignées les unes des autres, le transport aérien régional joue un rôle essentiel dans le soutien au commerce, aux déplacements et au transport vital de marchandises dans la région. La flexibilité des configurations de cabine du SkyCourier et ses excellentes performances sur piste aideront AMI à rationaliser ses liaisons inter-îles.
Basée à Majuro, la capitale, AIR Marshall Islands est une compagnie aérienne à vocation commerciale détenue par le gouvernement de la République des Îles Marshall. Avec la livraison prévue d’un SkyCourier supplémentaire cette année, AMI a choisi cet appareil pour améliorer la connectivité et étendre ses services à l’ensemble des atolls et des îles périphériques du pays.
- 20/06 Air Force one : Retraite du SAM 82-9000 et arrivée du nouveau VC-25B
- 20/06 Le Falcon 10X réalise son premier vol
- 20/06 Crash d’un Cessna 421 à La Baule, décès du cofondateur d’Ubisoft
- 19/06Accident du North American OV-10 Bronco F-AZKM en Pologne
- 19/06 Airbus : résultats du mois de mai
- 19/06 Emirates achève la première rénovation d’un A380 bi-classe
- 19/06 Air Marshall Islands prend livraison de son premier Cessna SkyCourier
- 19/06 Delta Air Lines lance la ligne Boston - Nice
- 19/06 Korean Air et Asiana Airlines : Fusion officielle actée pour décembre 2026
- 19/06 Volotea fête les 10 ans de sa base à Toulouse
- 19/06 easyJet lance une nouvelle ligne directe entre Bordeaux et Naples cet hiver
- 16/06 Twin Jet ouvre une liaison directe entre Lyon et Rennes pour l’été 2026
- 16/06 EgyptAir reçoit son tout premier Boeing 737 MAX 8 via SMBC Aviation
- 16/06 Biman Bangladesh Airlines signe une commande historique pour 14 Boeing
- 15/06 MAJ 16/06 Crash d’un B-52 Stratofortress de l’US Air Force près de la base d’Edwards
- 12/06 Boeing et SCAT Airlines annoncent une commande de cinq 737 Max
- 12/06 Korean Air livre son 5 000e Sharklet pour l'Airbus A320
- 12/06 Volotea : Plus de 7 millions de litres de SAF utilisés et objectifs dépassés
- 12/06 easyJet annonce l’ouverture de 9 nouvelles lignes au départ de la France
- 07/06Crash d'un hélicoptère de la Gendarmerie dans le Loiret