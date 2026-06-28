Crash d’un Pilatus PC-6 de parachutisme, 11 morts

Article publié le 28 juin 2026 par David Dagouret

Un Pilatus PC-6 Turbo Porter s'est écrasé au décollage de l'aéroport de Nancy-Essey. Les 11 occupants, dont 5 élèves infirmiers, ont péri. Enquête ouverte.

Un accident aéronautique majeur s’est produit ce matin en Meurthe-et-Moselle. Un monomoteur turbopropulseur Pilatus PC-6 Turbo Porter, immatriculé en Allemagne (D-FIPS) et utilisé pour des activités de parachutisme, s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport de Nancy-Essey (LFSN). Le bilan est particulièrement lourd : les onze occupants de l'appareil ont péri dans l'accident.

L’avion avait décollé pour un vol local avec à son bord un pilote, cinq moniteurs de parachutisme ainsi que cinq élèves infirmiers qui s'apprêtaient à effectuer leur baptême de saut.

Selon les premiers éléments disponibles, la perte de contrôle de l’appareil est survenue durant la phase initiale de montée, à une altitude encore peu élevée, ne laissant aucune possibilité de trajectoire d'urgence à l'équipage. La cellule s'est écrasée à proximité immédiate de la zone aéroportuaire. Les équipes de secours, rapidement dépêchées sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de l'ensemble des passagers et du personnel navigant.

Une enquête technique a immédiatement été diligentée afin de déterminer les facteurs contributifs de ce drame.

Le Pilatus PC-6 est un appareil de conception suisse reconnu pour ses capacités de décollage et d'atterrissage courts (ADAC) et reste l'un des vecteurs les plus répandus au monde au sein des structures de parachutisme civil.

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