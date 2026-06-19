Emirates achève la première rénovation d’un A380 bi-classe

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

La compagnie introduit sa Classe Économie Premium sur le pont supérieur de son emblématique A380, dans une configuration 2-3-2.

Emirates franchit une étape majeure dans le cadre de son ambitieux programme de modernisation de flotte de plusieurs milliards de dollars avec la reconfiguration de son premier A380 bi-classe. L’appareil nouvellement rénové (A6-EUX) a repris ses opérations sur la liaison EK39/40 entre Dubaï et Birmingham, dévoilant des cabines entièrement repensées intégrant les derniers aménagements d’Emirates dans trois classes de voyage : 76 sièges en Classe Affaires, 56 sièges en Classe Économie Premium et 437 sièges en Classe Économique.

Cet appareil est le premier des 15 A380 bi-classe de la flotte Emirates qui seront modernisés dans le cadre de l’engagement de la compagnie à offrir à ses passagers une expérience en vol toujours plus premium.

Entièrement piloté en interne par Emirates Engineering à Dubaï, le programme de rétrofit a déjà permis la rénovation de 95 appareils Emirates, dont 42 Airbus A380 et 53 Boeing 777, représentant plus d’un tiers de la flotte actuelle de la compagnie.

Dans le cadre du programme de modernisation, l’intégralité de la cabine de l’appareil A6-EUX a été démontée, modernisée puis réassemblée avec précision. Les équipes d’Emirates Engineering ont procédé à d’importantes modifications du pont supérieur de l’A380, notamment en retirant 120 sièges de Classe Économique afin d’installer 56 sièges en Classe Économie Premium ainsi que 18 sièges supplémentaires en Classe Affaires.

Pour accompagner cette nouvelle configuration, des travaux d’ampleur ont également été nécessaires afin de retirer, moderniser et repositionner les modules des galleys, espaces de rangement, coffres à bagages, cloisons et autres équipements de cabine, ainsi que les systèmes électriques et de plomberie associés.

Le projet a mobilisé une équipe d’environ 50 ingénieurs et techniciens, représentant près de 35 000 heures de travail et l’utilisation de plus de 2 500 types de pièces différents.

Emirates Engineering a achevé la rénovation du premier A380 bi-classe en deux mois, incluant les phases de planification et de tests approfondis. Grâce aux enseignements tirés de ce premier chantier et intégrés aux futurs processus, la durée des prochains rétrofits devrait être réduite de moitié, à environ 30 jours par appareil. D’ici fin 2026, les 15 A380 bi-classe de la flotte Emirates auront été rénovés.

Le programme de modernisation de flotte d’Emirates a été annoncé pour la première fois en 2021, avec l’ambition de garantir à travers le monde une expérience client fidèle aux standards emblématiques de la compagnie.

Initialement, 120 appareils devaient être rénovés dans le cadre de la première phase du programme. En mai 2024, face au succès rencontré et aux retours positifs des passagers, le périmètre du programme a été étendu à 191 appareils, avant d’être porté à 219 appareils plus tard dans l’année.

Une équipe dédiée d’environ 270 collaborateurs permet aujourd’hui à Emirates Engineering de livrer, en moyenne, deux appareils rénovés par mois depuis ses hangars de Dubaï.

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