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Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2025, qu'avez-vous apprécié le plus ?

ajouté le 10 juin 2025

Quel aspect avez vous plus apprécié lors de l'édition 2025 du meeting de Cerny - La Ferté -Alais ?

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les avions presents en vol et au sol
les avions presents en vol et au sol 51.85%

l ambiance conviviale et familiale
l ambiance conviviale et familiale 28.04%

l animation du meeting (stands, expositions etc...)
l animation du meeting (stands, expositions etc...) 6.88%

la diversite du programme
la diversite du programme 13.23%

189 votants

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