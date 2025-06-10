Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2025, qu'avez-vous apprécié le plus ?

ajouté le 10 juin 2025

Quel aspect avez vous plus apprécié lors de l'édition 2025 du meeting de Cerny - La Ferté -Alais ?

Les votes pour ce sondage sont fermés.

les avions presents en vol et au sol

51.85%

l ambiance conviviale et familiale

28.04%

l animation du meeting (stands, expositions etc...)

6.88%

la diversite du programme

13.23%

189 votants