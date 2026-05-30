Quel type de vol avez-vous choisi pour vos vacances 2025 ?

ajouté le 5 août 2025

L'été bat son plein et de nombreux passionnés prennent les airs. Dites-nous quel type de vol vous avez privilégié cette année pour partir en vacances !

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Vol low-cost

36.84%

Vol regulier en classe eco

26.32%

Vol en classe premium ou affaires

10.53%

Vol charter

5.26%

Je ne prends pas l avion cet ete

21.05%

19 votants