Actualité aéronautique

easyJet lance une nouvelle ligne directe entre Bordeaux et Naples cet hiver

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Dès le 4 décembre 2026, easyJet reliera Bordeaux à Naples avec deux vols par semaine. Une nouvelle destination hivernale idéale pour les Girondins.

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

easyJet va proposer pour cet hiver une nouvelle liaison directe reliant Bordeaux-Mérignac à Naples-Capodichino. À compter du 4 décembre 2026, la compagnie orange proposera une fréquence de 2 vols par semaine, le lundi et le vendredi.

Reginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "En tant que première compagnie à Bordeaux, nous avons à cœur de développer régulièrement notre offre afin de répondre au mieux aux attentes des Girondins. Naples est une destination particulièrement prisée, qui a tant à offrir en hiver comme en été. Une escapade accessible à prix réduit, avec des packages comprenant vol, hôtel et transport sur easyJet holidays."

easyjet

Sur le même sujet

Toute l'actualité aéronautique
Les plus belles photos d'avions
Gulfstream G650ER (CN-MMH) Boeing 777-39PER (B-2025) Airbus A350-941 (F-HUVL) Boeing 737-8DV(BBJ2) (T7-BBJ2) Boeing VC-25A (92-9000) Airbus A321-251NX (15-10)
Toutes les photos d'avions
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net