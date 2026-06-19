easyJet lance une nouvelle ligne directe entre Bordeaux et Naples cet hiver

Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret

Dès le 4 décembre 2026, easyJet reliera Bordeaux à Naples avec deux vols par semaine. Une nouvelle destination hivernale idéale pour les Girondins.

easyJet va proposer pour cet hiver une nouvelle liaison directe reliant Bordeaux-Mérignac à Naples-Capodichino. À compter du 4 décembre 2026, la compagnie orange proposera une fréquence de 2 vols par semaine, le lundi et le vendredi.

Reginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "En tant que première compagnie à Bordeaux, nous avons à cœur de développer régulièrement notre offre afin de répondre au mieux aux attentes des Girondins. Naples est une destination particulièrement prisée, qui a tant à offrir en hiver comme en été. Une escapade accessible à prix réduit, avec des packages comprenant vol, hôtel et transport sur easyJet holidays."





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