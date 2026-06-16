Twin Jet ouvre une liaison directe entre Lyon et Rennes pour l’été 2026

Article publié le 16 juin 2026 par David Dagouret

La compagnie aérienne Twin Jet renforce son réseau domestique avec l’ouverture d’une liaison directe entre Lyon et Rennes, opérée du 20 juillet au 28 août 2026.

Twin Jet a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne saisonnière reliant Lyon à Rennes, disponible du 20 juillet au 28 août 2026.

Programme des vols Twin Jet entre Lyon et Rennes :

Départ de Lyon à 16:30 arrivée à Rennes à 18:10 Lu - Ma - Me - Je - Ve

Départ de Rennes à 18:40 arrivée à Lyon à 20:20 Lu - Ma - Me - Je - Ve

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