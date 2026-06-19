Actualité aéronautique
Volotea fête les 10 ans de sa base à Toulouse
Article publié le 19 juin 2026 par David Dagouret
Pour les 10 ans de sa base à Toulouse, Volotea ajoute un deuxième avion, crée 30 emplois directs et augmente son offre de sièges de 33 % en 2026.
Volotea célèbre cette année les 10 ans de sa base à Toulouse, inaugurée en 2016. Présente à Toulouse depuis 2013, la compagnie poursuit son engagement en faveur de la connectivité du territoire et accompagne depuis plus d’une décennie les besoins de mobilité des voyageurs de la région.
Depuis le lancement de ses opérations à Toulouse, Volotea a transporté plus de 4 millions de passagers et devrait atteindre le cap symbolique des 5 millions de passagers transportés à Toulouse début 2027.
En 2026, Volotea intensifie son offre au départ de l’Aéroport Toulouse-Blagnac avec plus de 710 000 sièges disponibles, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2025 (et 175 % par rapport à 2016, année d’ouverture de la base). Les lignes domestiques représentent 62 % de l’offre au départ de Toulouse, tandis que les destinations insulaires comptent pour 20 % des sièges proposés. Cette année est également marquée par l’arrivée d’un deuxième appareil sur la base toulousaine, favorisant le développement économique et social du territoire en générant environ 30 nouveaux emplois directs.
Volotea relie l’aéroport à 23 destinations dans 6 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie et Luxembourg), dont 3 nouvelles destinations annoncées fin 2025 : Grande Canarie et Fuerteventura (à partir du 7 novembre) et Pise (à partir du 5 novembre), offrant davantage d'opportunités de voyage aux habitants de la région. Au-delà de son engagement envers ses passagers, Volotea contribue activement au dynamisme du territoire, puisqu’en 2025, la compagnie comptait plus de 70 emplois directs et près de 400 indirects.
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